Benefizaktion in Viersen Wunschbaum ermöglicht Weihnachtsgeschenke für Heimkinder

Kaum sitzen die blinkenden Weihnachtsmützen auf den Köpfen der Kinder vom Don-Bosco-Heim, geht es in der Filiale der Sparda-Bank an der Hauptstraße 137 in Viersen an die Arbeit. Ziel ist der mit Lichterketten geschmückte Weihnachtsbaum, den das Viersener Unternehmen Gala-Bau Weyers in der Filiale aufgebaut hat, nachdem er in der heimischen Anzucht frisch geschlagen wurde. Hermann-Josef Nellessen, Gruppenleiter der Außengruppe vom Don-Bosco-Heim, hält eine Kiste voller Anhänger in den Händen, aus der sich die Kinder bedienen.