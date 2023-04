Tanzfestival im Mai Workshop begleitet „tanz nrw“ in Viersen

Ergänzend wird der Workshop in Räumen der Festhalle und der Kreismusikschule angeboten. Er befasst sich mit Fragen wie: Was bedeutet es, Musik für Tanz zu entwickeln? Wie können Tänzerinnen und Tänzer, Musikerinnen und Musiker eine gemeinsame Sprache finden, die beiden gerecht wird? Tänzerin und Choreografin Jelena Ivanovic und Musiker Markus Stollenwerk möchten zeigen, wie Tanz- und Musikschaffende in der gemeinsamen Arbeit Ideen entwickeln und jeweils in ihrer eigenen Sprache ausformulieren können. Am Ende soll eine gemeinsame Kurzproduktion stehen. Die Teilnahme ist gratis. Geplant ist der Workshop für Freitag, 5. Mai, 18 bis 21 Uhr und Samstag, 6. Mai, 11 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung per E-Mail an christian.hansen@viersen.de ist erforderlich. Bewerber sollten angeben, warum sie teilnehmen möchten, welche Tanzerfahrung sie haben oder welches Instrument sie spielen.