Lob für LVR-Schulleiter in Viersen Wolfgang Weber nimmt Abschied von Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Er sei zwar lediglich sechs Jahre an der LVR-Hanns-Dieter-Hüsch-Schule in Viersen gewesen. Doch in dieser Zeit hätten seine Arbeit und sein außergewöhnliches Engagement die Schule und die Schüler nachhaltig geprägt. So würdigte Alexandra Schwarz, LVR-Dezernentin „Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung“, im Festsaal der LVR-Orthopädie den scheidenden Schulleiter Wolfgang Weber.