125 Jahre VAB Viersens wichtigste Wohnungsgesellschaft

Es ist ein unscheinbares Haus am Hoserkirchweg: rote Backsteinziegel, fünf Fenster, eine Haustür, ein Treppenaufgang. Interessanter als die Architektur ist die Geschichte: Das Gebäude s ist das erste Haus, das eine gewisse Viersener Actien Baugesellschaft in Viersen gebaut hat. Was im Jahr 1898 mit dieser einen Immobilie begann, hat sich in den vergangenen 125 Jahren zu einem Unternehmen mit mehr als 3.000 eigenen und 600 verwalteten Wohnungen gemausert. Die VAB, deren Aktien sich mittlerweile mit „k“ schreiben, ist der größte Vermieter in Viersen und der größte Anbieter von preisgünstigem Wohnraum. Im Durchschnitt zahlen die Mieter Anno 2023 deutlich weniger als sechs Euro pro Quadratmeter Kaltmiete.