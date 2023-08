Denkmäler in Viersen Ein Traumhaus aus dem Jahr 1903

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Cornelia Cassel. Worin nicht nur sie sich verliebt hat, sondern auch ihr Lebensgefährte Joachim Bonke, befindet sich an der Süchtelner Straße 73 in Viersen, hat zwei Etagen sowie ein Dachgeschoss und trägt die Nummer 298 in der Denkmalliste der Stadt Viersen. „Der erste Eindruck von außen ist eigentlich gar nicht so besonders. Aber als ich zum ersten Mal im Flur gestanden habe, da hat es auch mich erwischt“, erzählt Bonke.