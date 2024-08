Viersener Experte informiert Mehr Wohngeld ab 2025

Das Wohngeld richtet sich nach dem Einkommen der Haushaltsmitglieder sowie deren Anzahl. Dazu spielt auch der Wohnort eine Rolle. Was viele nicht wissen, auch bei Eigentum kann ein Anspruch auf Wohngeld bestehen. Kroll nennt ein Fallbeispiel zum Wohngeldzuschuss: Ein Ehepaar mit drei Kindern im Alter von zehn, sieben und fünf Jahren wohnt in einer Vierzimmerwohnung mit 90 Quadratmetern in Viersen. Die monatlichen Kosten betragen 1.000 Euro warm. Der Mann verdient monatlich 3.700 Euro brutto und erhält zusätzlich ein Monatsgehalt als Jahressonderzahlung in Form von Weihnachtsgeld. Die Frau ist Hausfrau. Der Wohngeldanspruch würde in diesem Fall 341 Euro monatlich betragen.