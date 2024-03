Neuer Vorstand gewählt Wohin steuern die Viersener Grünen?

Um 19.13 Uhr brandet an diesem Freitagabend in dem Grünen-Büro an der Hauptstraße Applaus auf; nach nicht mal 80 Minuten scheint mit der Wahl eines komplett neuen Vorstands das überstanden, was man guten Gewissens als handfeste Krise bezeichnen darf: Der Kreisverband der Grünen musste kommissarisch die laufenden Geschäfte des Viersener Ortsverbands übernehmen, weil der gesamte Vorstand zurückgetreten war, gerade mal acht Monate nach seiner Wahl. Von einer „wegweisenden Mitgliederversammlung“ ist wenige Minuten nach Ende der Veranstaltung in einer vorbereiteten Pressemitteilung der Grünen zu lesen. Wer sind die neuen Vorsitzenden? Und wohin weist der Weg der Viersener Grünen?