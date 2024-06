Stadtentwicklung Viersen Wohin flossen die Fördergelder in Süchteln?

Das will die Stadtverwaltung am Freitag, 28. Juni, vor Ort zeigen. Sie lädt alle Interessierten zum „Tag der Städtebauförderung“ in die Königsburg, Hochstraße 13, ein. Die, nebenbei bemerkt, ebenfalls mit einigen Hunderttausend Euro Fördergeldern reaktiviert wurde. Dort will die Verwaltung von 10 bis 17 Uhr über abgeschlossene und bevorstehende Projekte in Süchteln berichten, die durch Städtebaufördermittel finanziert werden.