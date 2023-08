Wirtschaft in Viersen Wo Studienabbrecher einen Arbeitsplatz finden

Das Next-Step-Programm ist an den Hochschulen Niederrhein und Rhein-Waal verortet. Die Viersener Wirtschaftsförderung will sich mit ihrem Beitritt auf mehreren Ebenen in das Projekt einbringen: Sie will zwischen Unternehmen und Hochschulen vermitteln, das Thema Studienabbruch in Politik und Wirtschaft enttabuisieren und den Unternehmen die Vorteile des Projekts näherbringen. Der Kontakt zwischen städtischer Wirtschaftsförderung und der Hochschule Niederrhein hatte sich im Zuge der Anmeldung der Hochschule für die Viersener Azubi-Messe 2023 ergeben.