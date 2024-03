„Himmelsstübchen“ in Viersen Wo es bald gratis Hilfe bei allen Fragen gibt

Die Kirchengemeinde selbst ist aber noch einen Schritt weitergegangen. Klugmann nahm Kontakt mit dem Antrags- und Formularhilfeverein in Viersen auf, da die Angebote des Vereins und des Himmelsstübchen letztendlich ineinandergreifen. Der Pfarrer erfuhr, dass der Verein aus einer privaten Küche heraus agiert und bot spontan Räumlichkeiten im Himmelsstübchen an, da ausreichend Platz vorhanden ist. An der Hausnummer 12 zieht so am 1. Mai der Antrags- und Formularhilfeverein ein. Der Verein hat einen eigenen Eingang.