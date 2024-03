Besseres Energiemanagement Wo die NEW in die Viersener Hallenbäder investiert

Die Energiekrise mit ihren deutlich höheren Kosten für Strom und Gas war der Auslöser: „Seit rund zwei Jahren setzen wir uns intensiv mit dem Thema Energie auseinander“, sagt Armin Brückner, Abteilungsleiter der NEW Bäder. Das Ziel des Unternehmens: Strom, Wärmeenergie und Wasser einzusparen, so viel wie möglich und so unauffällig wie möglich. Am Komfort für die Badegäste soll nicht gespart werden.