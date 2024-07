Wohnraum in Viersen Wo der Bauverein in Dülken bauen will

Ein Neubauprojekt hat der Gemeinnützige Bauverein Dülken gerade abgeschlossen – und das nächste bereits im Blick. Nachdem vor einigen Monaten die Mieter in die insgesamt 27 barrierefreien und klimafreundlichen Zwei- und Dreizimmerwohnungen des dritten Bauabschnitts am Ostgraben in Dülken gezogen sind, steht jetzt fest, wo der nächste Neubau errichtet werden soll. Der Vorstand will quasi nebenan einen weiteren Neubau errichten: Auf dem Gelände zwischen Ostgraben und Rennstraße sollen öffentlich geförderte Wohnungen entstehen. Das teilte der Bauverein jetzt bei seiner Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Dülken mit.