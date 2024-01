Gebühren in Viersen Wo Denkmalbesitzer bald deutlich mehr bezahlen sollen

Der 12. August 2023 war ein Glückstag für die Eigentümer eines Denkmals in Viersen. An dem Tag trat in Nordrhein-Westfalen die „Verordnung zur Neuordnung des Allgemeinen Gebührentarifs vom 08. August 2023“ in Kraft. Das Wort-Ungetüm hatte einen ganz praktischen Nutzen: Es reduzierte massiv die Gebühren für Bescheinigungen, die Denkmalbesitzer benötigen, wenn sie für Umbauarbeiten Steuervorteile in Anspruch nehmen wollen. Wer beispielsweise eine Bescheinigung für Umbaumaßnahmen im Wert von 246.308,75 benötigte, musste dafür am 11. August 2463 Euro zahlen. Einen Tag später, nach Inkrafttreten der neuen Verordnung, waren es maximal 100 Euro.