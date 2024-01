Bildung in Viersen Anmeldung beginnt: Wirtschaftsgymnasium stellt sich vor

Was bietet das Wirtschaftsgymnasium in Viersen? Antworten auf diese Frage gibt es bei einem Informationsabend am Dienstag, 9. Januar. Er beginnt um 19.30 Uhr im Filmraum des Berufskollegs Viersen, Heerstraße 95 in Viersen-Dülken. Das Berufskolleg, das auch Europaschule ist, bietet im Bereich Wirtschaft und Verwaltung in drei Jahren in Vollzeitklassen eine Vorbereitung auf ein Studium oder eine kaufmännische Ausbildung an. Ein möglicher Abschluss ist neben der Fachhochschulreife (mittlerer Schulabschluss und Qualifikationsvermerk) oder der Fachoberschulreife auf dem Wirtschaftsgymnasium das Abitur inklusive fundierter Wirtschaftskenntnisse. Wer sich dort anmelden will: Zur Anmeldung nutzt das Berufskolleg das landesweite Portal „Schüler Online“. Mit Beginn der Anmeldephase für das Schuljahr 2024/2025 können sich Interessierte ab Ende Januar 2024 zentral über das Internet anmelden. Weitere Infos online unter: www.berufskolleg-viersen.de.