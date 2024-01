Gastronomie im Kreis Viersen Wird der Restaurantbesuch noch mehr zum Luxus?

In Restaurants, Cafés und Bistros im Kreis Viersen hat das große Rechnen begonnen. Etwa bei Birsen Durmaz, die seit sieben Jahren das Café Rossini an der Hauptstraße in der Viersener Fußgängerzone führt. „Zurzeit kostet eine Tasse Kaffe bei mir 2,30 Euro. Wie viel wären meine Gäste bereit zu zahlen: 2,50 Euro oder auch 2,80 Euro?“ Dabei nimmt die Geschäftsfrau auch sich selbst als Maßstab: „Was würde ich im Lokal für eine Tasse Kaffee bezahlen?“ Für sie ist klar: „Ich werde die Preise erhöhen.“ Unklar ist noch, wie teuer es bei ihr wird.