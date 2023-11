Event in Viersen Wirbel um die Sommerbühne

Alle zwei Jahre will sich die Kulturverwaltung mit ihren Verantaltungen in die Sommerbühne einmieten. Jedes Jahr soll es das „Da ist was im Busch“-Festival geben. So war zumindest bisher der Plan. Ob der auch ohne Finanzspritze für den privaten Veranstalter funktioniert, ist unwahrscheinlich.

Foto: Daniela Buschkamp