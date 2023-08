Bürgermeisterin von Viersen „Wir müssen die jetzt anstehenden Stadtteil-Kirmessen retten“

Erst wurde die Dülkener Herbstkirmes im vergangenen Jahr abgesagt, dann die Spätkirmes in Alt-Viersen, in diesem Jahr auch die Dülkener Frühkirmes. Nun hat die Stadt Viersen Sorge, dass auch in diesem Jahr die Herbst-Kirmessen nicht stattfinden können. Der Hauptgrund: Zu wenige Schausteller möchten an den Veranstaltungen teilnehmen.