Viersen Windkraftanlagen in der Boisheimer Nette dürfen gebaut werden

Windkraftanlagen in der Boisheimer Nette dürfen gebaut werden

Viersen Nachdem der Bau von vier Windkraftanlagen in der Boisheimer Nette in Viersen im Dezember 2017 zunächst durch eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf gestoppt worden war, hat die Kammer nunmehr entschieden, dass die Windkraftanlagen gebaut werden dürfen.

Der Kreis Viersen hatte der NEW Re GmbH, eine Tochtergesellschaft des Energie- und Wasserversorgers NEW AG, im Dezember 2016 die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von vier Windkraftanlagen in der Boisheimer Nette erteilt. Durch rechtskräftige Beschlüsse vom 20. Dezember 2017 hatte das Gericht entschieden, dass diese Genehmigung rechtswidrig war, weil die erforderliche Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung Verfahrensmängel aufwies.