Sturm auf die kaiserliche Festung Die St.-Konrad-Schützengilde macht sich nass

Wenn die Gruppen der St.-Konrad-Schützengilde Grenzweg am letzten Tag ihres Schützenfests zum Sturm auf die königliche Burg ansetzen, halten Wasserscheue besser Abstand. Denn die Stürmung ist vor allem eins: nass. Mehrere Schläuche wurden ausgerollt und in großen Bütten und Anhängerweise schieben die Gruppen „Tellschützen“, „Zaubermäuse“, „Edelweiß“, „Mac Alt“, „Buure“ und „Sanitäter“ ihre Munition, in Form von bunten Wasserbomben, zur Festung. Letztere befindet sich in diesem Jahr beim Vereinsheim.