Politik in Viersen Wie sich die CDU für die Kommunalwahl 2025 aufstellt

Parteichef Sebastian Achten nannte die Punkte, mit denen die Viersener CDU bei der kommenden Wahl punkten will: Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung. „Viersen hat hier sehr viele Potenziale, die wir heben wollen“, erklärte Achten. Dazu soll es Workshops im Parteivorstand geben. Und auch das Thema Schule wollen Viersens Christdemokraten stärker in den Fokus nehmen. Achten: „Hier haben wir mit Christoph Hopp als Leiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums einen ausgewiesenen Experten im Vorstand.“ Zumal auch Viersens Schuldezernent Ertunç Deniz von den CDU-Mitgliedern am Dienstagabend als Beisitzer in den Vorstand gewählt wurde. Was den Christdemokraten ebenfalls wichtig ist: dass Vereine und Verbände in Viersen gute Arbeitsbedingungen haben. „Das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft. Wir werden alles dafür tun, um es zu unterstützen“, versprach Achten und nannte als Beispiel den gemeinsamen Antrag mit der SPD, nach dem Wegfall des evangelischen Gemeindehauses eine Veranstaltungsfläche in Viersen zu finden.