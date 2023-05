Grundschule Rahser Wie läuft Viersens erster Bürgerentscheid?

Gut eine Woche nach Versand der Unterlagen zu Viersens erstem Bürgerentscheid an alle rund 62.000 Wahlberechtigten haben bis Mittwochvormittag mehr als

3.600 Bürger die Briefabstimmungsanträge eingereicht. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Bei dem Bürgerentscheid geht es um die Zügigkeit der Gemeinschaftsgrundschule Rahser. Der Stadtrat hatte beschlossen, dass der Teilstandort an der Krefelder Straße einzügig bleibt, der Hauptstandort an der Regentenstraße einen zusätzlichen Klassenzug bekommen soll. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen lieber einen zusätzlichen Klassenzug am Teilstandort. Das würde laut Stadtverwaltung mehr als sieben Millionen Euro kosten, weil der Teilstandort dafür baulich erweitert werden müsste.