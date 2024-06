Altes Krankenhaus in Viersen-Dülken Wie es im leeren St.-Cornelius-Hospital weiter geht

Seit 2016 steht das ehemalige Krankenhaus St. Cornelius an der Heesstraße in Viersen-Dülken leer. Investitionspläne in zweistelliger Millionen-Höhe hat der vorherige Nutzer, das Allgemeine Krankenhaus Viersen (AKH), bereits vorgestellt. Vor sieben Jahren sollten eigentlich Senioren in einen bis dahin für sie modernisierten Teil des Gebäudes ziehen. Passiert ist - nichts. Das ruft jetzt die CDU auf den Plan.