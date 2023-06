Hilfe aus Viersen für Ukraine Vorsitzende hören auf - wie es bei den „Freunden von Kanew“ weitergehen soll

Bei der Mitgliederversammlung um 18 Uhr im „Haus Michels“, Hardter Straße 246, sollen die Nachfolger für Schrömbges und Zöllner gewählt werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir in den vergangenen Wochen ein gutes Team für den nächsten Vorstand gewinnen konnten“, sagt Schrömbges. Der CDU-Ratsherr Jürgen Kalina kandidiert für den Vorsitz, die SPD-Ratsfrau Klara Leiterer für das Amt der Vize-Vorsitzenden. Und Ute Feyen, langjährige rechte Hand von Bürgermeisterin Sabine Anemüller und ihrem Vorgänger Günter Thönessen im Stadthaus, soll neue Beisitzerin werden. Valerij Eske stellt sich zur Wiederwahl als Geschäftsführer. Er ist der Motor der Hilfstransporte, mietet Kleintransporter, um Spenden von außerhalb abzuholen, er ist der Kontaktmann zu den ukrainischen Spediteuren, die die Transporte ins Kriegsgebiet besorgen, er füllt die umfänglichen Zollpapiere in deutscher und ukrainischer Sprache aus. Der scheidende Vorsitzende Schrömbges sagt: „Der Krieg dauert nun 16 Monate. Wann und wie er enden wird, ist ungewiss. Unsere Hilfen für Kanew werden in den kommenden Monaten sicher weiterhin dringend benötigt.“