EVR in Viersen Wie ein Gymnasium Antisemitismus bekämpft

Der wieder aufflammende Nahostkonflikt beschäftigt die Menschen in aller Welt – und auch die Schüler am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen. „Als Schule sind wir politisch neutral“, sagt Schulleiter Christoph Hopp, „verurteilen Antisemitismus aber auf das Schärfste.“ Weshalb das Thema in diesen Tagen Eingang in den Unterricht jedes Schülers gefunden hat. Ein Statement der Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus — Schule mit Courage“ sei allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt und im Unterricht besprochen worden, berichtet Hopp. „Es ist wichtig zu betonen, dass es auf beiden Seiten des Konflikts Menschen gibt, die sich für den Frieden und die Aussöhnung einsetzen“, heißt es in dem Text, den Fatma Okyay aus der 9c verfasst hat. Darin appelliert sie, „immer daran zu denken, dass der Weg zum Frieden auch von einem bedachten Sprachgebrauch und respektvoller Kommunikation geprägt sein sollte“. Worte und Aussagen hätten die Kraft, Verständnis zu fördern und Brücken zu bauen. „Lasst uns gemeinsam dazu beitragen, dass wir uns in einer Welt befinden, in der Frieden und Versöhnung einen höheren Stellenwert haben als Hass und Gewalt.“