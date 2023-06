Brauchtum in Viersen Wie die Schützenbruderschaft Krefelder Straße feiert

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Am Freitag, 16. Juni, errichten die Bruderschaftler den Königsmaien im Hormesfeld. Um 19.30 Uhr treffen sie sich zum Schützenball. Am Samstag, 17. Juni, legen sie um 18.10 Uhr den Kranz nieder am Kreuz Krefelder Straße/Alte Bruchstraße. Um 19.30 Uhr ist der Ball zu Ehren der Königin. Am Sonntag, 18. Juni, beginnt um 9 Uhr der Festgottesdienst auf dem Schulhof der Grundschule Krefelder Straße. Der Große Zapfenstreich wird um 10.30 Uhr im Steinkreis Flämische Allee gespielt. Die Parade folgt um 11 Uhr am Casino Flämische Allee. Der musikalische Frühschoppen geht um 12 Uhr los.