Lesung in Viersen-Süchteln Wie die Nazis Schule machten

Wenn am Samstag, 21. Oktober Thomas Menzel um 20 Uhr im Kulturzentrum Königsburg in Süchteln an der Hochstraße 13 aus seinem Buch „Ende des Beschweigens“ liest, geht es um das Verhalten der Lehrer am Humanistischen Gymnasium Viersen in der Zeit des Nationalsozialismus und nach Kriegsende. Der in Mönchengladbach lebende Autor, Jahrgang 1951, war selbst Schüler dieses Gymnasiums und bis zum Eintritt in den Ruhestand Lehrer an einer Gesamtschule in Neuss.