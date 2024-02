Abfallentsorgung in Viersen Wie die Deponie in Süchteln künftig genutzt werden soll

Viersen-Süchteln · Spätestens im kommende Jahr will der Abfallbetrieb des Kreises Viersen die Abfalllogistik von der ehemaligen Deponie in Viersen-Süchteln ins Gewerbegebiet Nettetal-West verlagern. Was wird dann aus dem Gelände an der Hindenburgstraße in Süchteln?

16.02.2024 , 17:38 Uhr

Der Kreis Viersen errichtet in diesem Jahr ein Wertstoff- und Logistikzentrum in Nettetal-West. Foto: KV

Dort will die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) künftig eine Anlage für eine höherwertige Sortierung von Kunststoffen aus der Restabfalltonne nutzen. Das geht aus einer Vorlage für den Ausschuss für Stadtentwicklung hervor, der am Montag, 19. Februar, im Bürgerhaus Dülken an der Lange Straße öffentlich tagt. Das patentierte Verfahren ermögliche nach dem voll automatisierten Sortiervorgang eine sortenreine Weiterverarbeitung. Die soll allerdings nicht am Standort Viersen-Süchteln erfolgen, heißt es vonseiten der Stadt. In der Sitzung (Beginn: 16.30 Uhr) wird ein Vertreter der EGN das Vorhaben näher erläutern. Die Anlieferstelle für Abfälle aller Art von Privathaushalten und Gewerbebetrieben am Standort soll beibehalten werden, ebenso die Kompostieranlage.

(mrö)