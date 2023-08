Event in Viersen Wie CDU und SPD die Sommerbühne retten wollen

Ob es auch im nächsten Jahr wieder eine Sommerkulturbühne auf dem Hohen Busch in Viersen geben wird, ist zwar noch ungewiss. „Ohne die Unterstützung der Stadt können wir das Festival nicht stemmen“, erläuterte Oliver Leonards von der Agentur „terz machen“, die in diesem und im vergangenen Jahr das „Da ist was im Busch“-Festival veranstaltete. Allerdings ist der politische Wille da, sowohl das privat organisierte Festival als auch die Veranstaltungen des städtischen Kulturbereichs am Hohen Busch zur dauerhaften Einrichtung zu machen.