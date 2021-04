Angebote für Kinder in Viersen : Ohne Verstärkung kann der Spielbus nicht rollen

Angebote für Kinder in Viersen

Viersen Der Spielbus ist ein wichtiges pädagogisches Angebot des Jugendamtes der Stadt Viersen. Zurzeit verhindert die Corona-Pandemie den Einsatz. Um flexibel und schnell wieder starten zu können, werden neue Mitarbeiter gesucht.

(hb) Das Team vom Spielbus des Jugendamtes der Stadt Viersen sucht für die Saison 2021 dringend noch Verstärkung. Trotz der besonderen Situation wegen Corona soll bereits kurzfristig alles startklar sein, wenn der Bus wieder zu den Viersener Kindern rollen darf, heißt es in einer Information aus dem Rathaus. Als Begleiter sucht das Jugendamt besonders junge Menschen. Der Spielbus ist nicht bloß ein Wagen, der Spielsachen geladen hat. Die beiden Begleiter übernehmen eine wichtige pädagogische Aufgabe. Bei ihren Terminen vor Ort stehen sie den Kindern und Jugendlichen auch als Vertrauenspersonen zur Seite und haben ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Sorgen. Sie geben schüchternen Kindern eine Starthilfe, beziehen sie in Spiele ein und regen alle Kinder zum freien Spiel an.