Einkaufen in Viersen Wer jetzt an der „Großen Bruchstraße“ schließt

Durch ein kleines Holzfenster, das in einen Nebenraum führt, kann man Kristina Kemper beim Sticken zusehen. Dort fertigt die 42-jährige Neersenerin unter anderem Applikationen mit Motiven für Kinder, wie etwa Tiere, Astronauten oder Zahlen. Diese finden etwa auf Schultüten oder Kissen Platz. „Das sind beliebte Geschenke“, weiß die kreative Geschäftsfrau. Außerdem verkauft sie in ihrem kleinen Ladenlokal „Tini stickt“ an der Großen Bruchstraße 23 in Viersen bunte Stoffe und Materialien für alle, die gern selbst sticken oder nähen wollen. Noch.