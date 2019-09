Jazzfestival Viersen : Wenn HipHop swingt

Viersen Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden: das Duo Goldmeister und die Ragtime-Bandits. Mit einem frischen, unverbrauchten Mix aus dem Swing der Goldenen Zwanziger Jahre und deutschen HipHop-Klassikern enterten am späten Freitagabend die Party-People die große Bühne der Festhalle.

Begleitet von Hamburgs hippster Old Time Jazzband sorgen Chris Dunker und Phil Ohleyer für ein Wiederhören mit Xavier Naidoos „Nicht von dieser Welt”, „Jein” von Fettes Brot, „Für dich” von den Söhnen Mannheims und – passenderweise gegen Ende – „Sie ist weg” von den Fantastischen Vier.

Ihr Sprechgesang swingt aber auch über die Genre-Grenzen hinweg: Udo Jürgens’ „Ich war noch niemals in New York” findet da ebenso seinen Platz wie „The Lady is a tramp”.