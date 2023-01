Zu Besuch auf Damensitzung in Viersen Mannhaft unter feiernden Frauen

Die KG Hamm wer net zieht pünktlich um 19.11 Uhr mit Helau-Rufen in den Saal ein. Aber da geht wohl noch mehr an diesem Abend. Moderator und Präsident Michael Berghausen will die Meute schon am Anfang des Abends ausrasten sehen. Deshalb will er hören, wie sich die weibliche Schar in Ekstase anhört. Auf Kommando brechen alle Dämme und die 400 Frauen schaffen locker gefühlte 130 Dezibel an Geräuschkulisse. Das kommt einem Düsenjet nahe.