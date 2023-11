Winterdienst in Viersen Wenn der Eisspion um 3 Uhr durch die Stadt läuft

Privatpersonen dürfen Salz und andere Auftaumittel nur in Ausnahmefällen nutzen, etwa bei Eisregen oder an besonders gefährlichen Stellen. Gemäß der Straßenreinigungssatzung ist die Stadt in Fußgängerbereichen für die Winterwartung zuständig. Auf innerörtlichen Verkehrsstraßen, so genannten B-Straßen, sowie auf Anliegerstraßen sind die Anlieger für die Winterpflege verantwortlich.