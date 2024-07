Konzept der Stadt Viersen Weniger Nichtschwimmer im Grundschulalter

Bei den Schwimmassistenzen geht es darum, das Lehrpersonal zu unterstützen. „Sie werden im Schulschwimmunterricht der Schulen in städtischer Trägerschaft eingesetzt“, sagt Schliffke. „Klassisch kommt eine Schwimmassistenz vor allem in Klassen zum Einsatz, in denen Nichtschwimmer oder sehr unsichere Schwimmer nicht in den Schwimmunterricht der gesamten Klasse integriert werden können.“ Diese Kinder könne man enger und gesondert betreuen. „Alle Schulen in städtischer Trägerschaft werden derzeit bei der Schwimmzeit im Bad Ransberg auf diese Weise unterstützt.“