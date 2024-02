Tiefgarage in Viersen Weiter Ärger um Parken für Rollstuhlfahrer

Ein Besuch in der Viersener Innenstadt und das Parken in der Tiefgarage der „Rathausmarkt-Galerie“ sorgt weiterhin für Ärger bei Norbert Stobbe, der auf Gehhilfe und Rollstuhl angewiesen ist. An einem Samstag hatte er dort geparkt - und fand danach keine nach seiner Einschätzung zulässig nutzbare Möglichkeit mehr, das Parkhaus verlassen zu können. Er half sich selbst, indem er langsam hinter einem Autofahrer doch die geöffnete Schranke an der Goetersstraße hindurchfuhr. Doch er ist nach wie vor verärgert und meint: „Das kann doch keine Lösung sein.“