Veranstaltung in Viersen Weihnachtseinkauf mit Musik und Bimmelbahn

Handel stärken Die örtlichen Händler wollen am Samstag, 9. November von 11 bis 17 Uhr zudem unter dem Stichwort „Heimat shoppen“ dafür werben, dass Präsente vor Ort ausgewählt werden, Beratung inklusive. Geplant sind in ausgewählten Läden in der Fußgängerzone spezielle Aktionen und Überraschungen für die Besucher. So lesen beispielsweise Weihnachtsengel im Schaufenster der Lingerie Nilles weihnachtliche Geschichten. Bei „Alles ist gut“ an der Großen Bruchstraße können sich Kinder ab 10 Uhr an einer Upcycling-Weihnachts-Bastelei beteiligen, die Blumeninsel Eichstätt in der Rathausmarkt-Galerie und die Verschenkbar, Hauptstraße 17, bieten gute Motive für Selfies, und bei Calwiaro, Bahnhofstraße 6, gibt’s bis 18 Uhr ein weihnachtliches Hunde-Fotoshooting.