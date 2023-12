Akrobatik, Feuer & Co. So schön ist der Viersener Weihnachtszirkus

Nach der Pause geht es mit einer Drahtseil-Nummer von Yvonne weiter. In einem leuchtenden Outfit tänzelt sie über das Drahtseil mit einem kleinen Schirm. Zwischendurch legt sie passend zur Musik kleine Tanzeinlagen ein. Weiterhin wird ein strammes Programm geboten: So gibt es zum Beispiel eine Akrobatikaufführung von den „Alten Kameraden“ oder Adriano am Trapez. Das Highlight für viele Zuschauer wird die Feuershow „Lukas and the burning flames“ gewesen sein. Mehrere Feuerfackeln löscht er nach und nach in seinem Mund, streicht mit anderen brennenden Fackeln über seinen Arm, spuckt Feuer und lässt mit einem angezündeten Seil einen Knalleffekt entstehen, sobald er es auf den Boden schlägt.