Polizeiermittlungen in Viersen : Wehr löscht brennende Autos in Boisheim

Die Polizei vermutet nach ersten Ermittlungen, dass es sich um Brandstiftung handelt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Boisheim Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr an der Linder Straße in Boisheim zwei Fahrzeuge löschen. An einem Skoda und einem VW-Bus entstand Totalschaden.

Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend in Viersen-Boisheim: Gegen 21.30 Uhr war gemeldet worden, dass ein Fahrzeug an der Linder Straße brennt. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte an der Linder Straße auch noch ein zweites brennendes Fahrzeug.

Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr den Skoda und den VW-Bus löschen, es entstand jedoch Totalschaden.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge unter Telefon 02162 3770.

(naf)