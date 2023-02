Schutzmaßnahmen in Viersen Die Kröten sitzen in den Startlöchern

Wenn allerdings mit mobilen Schutzzäunen ohne Unterführung gearbeitet werden muss, weil die örtlichen Gegebenheiten keine andere Variante zulassen, müssen diese täglich zweimal abgelaufen werden. Die Tiere stoßen auf die Zäune, die sie aufgrund der Höhe nicht überwinden können. Sie bewegen sich entlang des Hindernisses und fallen in die eingegrabenen und mit Laub ausgepolsterten Eimer. In den frühen Morgenstunden sowie den späten Abendstunden gehen freiwillige Helfer die Zäune ab. Sie sammeln die Kröten, Frösche sowie Molche ein und transportieren sie zur anderen Straßenseite. Was die ehrenamtlichen Helfer im Fritz- und Salbruch freut, ist das mittlerweile gewachsene Verständnis der Anwohner, Landwirte und Besucher des Naturschutzgebietes für die Maßnahme. Die Wanderung der Amphibien dauert in der Regel bis Mitte April an.