Klimaschutz in Viersen Was tun, wenn stehende Gewässer austrocknen?

Wochenlang kein Regen, hohe Temperaturen und trockene Böden: Lang anhaltende Trockenheit belastete in den vergangenen Jahren die Gewässer in Viersen. Vor diesem Hintergrund haben die Grünen im Juni beantragt, dass die stehenden Gewässer am Hohen Busch, den Süchtelner Höhen und in der Bockerter Heide nachhaltig mit Wasser versorgt und ertüchtigt werden sollen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft wurde darüber diskutiert. Dabei stellten sich die Meinungen der Fraktionen als kontroverser heraus, als von den Antragstellern erwartet.