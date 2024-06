Nachwuchsmusiker in Viersen Was sich beim Wettbewerb „Young Talents“ ändert

Der Veranstaltungsort. Der Band-Wettbewerb findet statt in der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung Homebase42, Willy-Brandt-Ring 42. Im vergangenen Jahr und seit 2021 wurde dafür die „Sommerbühne“ am Freizeitgelände „Hoher Busch“ genutzt. Doch da die Sommerbühne in diesem Jahr ausfällt, wird im Außenbereich des Jugendtreffs gespielt. Gestartet wurde die Veranstaltung zunächst in der Viersener Rock-Kultur-Werkstatt (RKW), später zog sie in die Rockschicht um.