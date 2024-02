Kultur in Viersen Was sich beim Jazzfestival ändert

Vor der Entscheidung gab es eine Diskussion, bei der unterschiedliche Auffassungen dazu aufeinanderprallten, wie das Kulturangebot in Viersen in Zukunft ausgerichtet sein solle. Für die FDP wollte Frank a Campo am Jazzfestival festhalten; ein Verzicht auf den jährlichen Rhythmus würde Viersen schweren Schaden zufügen. Er warf Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) „Heuchelei“ vor, weil sie in ihrer Neujahrsansprache gesagt habe: Das Jazzfestival gehört zu Viersen. Anders als die Sommerbühne am Hohen Busch habe das Jazzfestival Viersen deutschlandweit bekannt gemacht. Es sei ein wichtiger weicher Standortfaktor.