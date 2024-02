Familien-Unternehmen in Viersen Was sich bei „Lettermann“ ändert – und was nicht

Nach fast 34 Jahren an der Spitze des Familienunternehmens „Sanitätshaus Lettermann“ wird sich Geschäftsführer Ralf Lettermann (61) aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Er ist seit 1982 in der Firma tätig, werde es für weitere drei Jahre noch bleiben. Mit dem Verkauf seiner Anteile jetzt beginnt für das Sanitätshaus mit rund 190 Mitarbeitenden an neun Standorten eine neue Ära – mit Veränderungen, die sichtbar sind und mit solchen, die nicht zu erkennen sind.