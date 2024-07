Sportwoche Viersen „Sportlersprechstunde“ - was ist das denn?

Beim Blick auf den Plan der Sportwoche könnte man sich wundern, dass kein Yoga angeboten wird. Obwohl es drei Vereine gibt, in denen man einen Yoga-Kurs buchen kann. „Wir haben alle Sportvereine angeschrieben und jeder konnte frei wählen, ob und was angeboten wird“, sagt Schiffers. „Bei Yoga hat es sich nicht ergeben.“ Aber in diesem Jahr seien schon mehr Vereine dabei, als im vergangenen. Auch darüber, was die Stadt in Sachen Sport plant, wissen Thomas und Schiffer Bescheid. Zwei weitere „Sportlersprechstunden“ stehen noch aus. Termine: Donnerstag, 11. Juni 2024, 16 Uhr in Dülken (Melcherstiege) und um 17 Uhr in Boisheum (am Dorfladen)