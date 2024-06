Mobilität in Viersen Was Fahrradfahrer wollen

Die Meldungen werden nach Beendigung der Beteiligung ausgewertet und in das Parkraumkonzept des Mobilitätskonzepts Viersen 2040 eingearbeitet. Auf diesem Weg sollen Bereiche definiert werden, in denen neue sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden können. Nicht alle bereits genannten Wunsch-Standorte liegen dabei in der Zuständigkeit der Stadt Viersen. Es handelt sich teilweise um private Gebäude oder Einrichtungen. In diesen Fällen können nur Hinweise an die verantwortlichen Stellen weitergegeben werden.