Kuturprogramm in Viersen Was „Dülken Kulturbunt“ ab 9. Juni bietet

Am Freitag, 14. Juni, beginnt um 19 Uhr in der Evangelischen Kirchengemeinde Dülken, Martin-Luther-Straße 2, ein musikalischer Vortrag über Komponistinnen vom Barock bis zur Moderne. Die Musikerinnen Dorit Isselhorst und Gabriele Kortas-Zens gestalten ihn unter dem Motto „Wenn Frauen in Tönen atmen“. Eintritt frei, Spenden erwünscht.