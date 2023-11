Vorweihnachtszeit in Viersen Was Dülken in der Adventszeit bietet

Wichtel Anton wird wieder allerhand Schabernack treiben und wichtelige Abenteuer erleben. Dabei hinterlässt er seine Spuren in den Schaufenstern der Geschäfte und versetzt Kleine und Große gleichermaßen in Erstaunen: Mal werden Dinge versteckt, die es zu suchen gilt, mal erzählt er von seiner Reise vom Nordpol nach Dülken. In jedem Fall lädt er zum Mitmachen ein und dazu, ihn in der Adventszeit auf seine zauberhafte Reise zu begleiten. Mit Unterstützung des Berufskollegs Viersen erhält Wichtel Anton in diesem Jahr sogar sein eigenes Wichtelhaus in der Dülkener Innenstadt an der Blauensteinstraße, Ecke Lange Straße. Dort wird es am Freitag, 1. Dezember, von 15 bis 16.30 Uhr eine kleine Eröffnungsfeier geben.