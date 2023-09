„Nacht der Jugendkultur“ in Viersen DJ sorgt für Kick beim Kick der Jugendlichen

Ob dieser DJ ausschließlich Stadionhits bei der Fußballnacht spielt? Das können Teilnehmer des nächtlichen Fußballturniers „Soccer@Night“ am Samstag, 23. September, in Viersen erfahren. Für außergewöhnliche Atmosphäre sorgt ab 19 Uhr in der Sporthalle Löh am Erasmus-von-Rotterdam Gymnasium, Konrad-Adenauer-Ring 30, außerdem eine Lichtshow. Anstoß ist um 20 Uhr. Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahre; die Teilnahme ist gratis. Um 23 Uhr schaltet der DJ die Anlage aus.