Hunderte Besucher in Dülken Wie die Dülkener Gartenwelt begeisterte

Am Stand von Helmut Gotthardt knubbeln sich die Besucher. Carolin Schröer hat eine Holzkiste mit Tomatenpflanzen gefüllt. „Haben Sie auch die Wildtomate Peru?“, will sie von Gotthardt wissen. Der nickt. Auch die eher seltenen Sorten sind bei dem Fachmann anzutreffen. „Das ist die letzte Pflanze“, sagt der Schwalmtaler. Die Tomaten und die noch dazu gekommene Kürbispflanze werden nun den weiten Weg in den Schwarzwald antreten. „Wir haben unseren Besuchstermin extra so gelegt, dass wir die Gartenwelt besuchen konnten“, erzählt Schröer, die in der Nähe von Offenburg lebt. Schon im vergangenen Jahr habe sie die Gartenwelt besucht und die Wildtomate Peru habe ihr einen hohen Ertrag gebracht.