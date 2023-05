Zwei Termine in Viersen Was die „Dülkener Gartenlust“ 2023 zu bieten hat

Viersen-Dülken · Die „Dülkener Gartenlust“ steht an. Sieben Gärten öffnen ihre Pforten von 12 bis 18 Uhr für Besucher. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung. Was wird wo geboten?

30.05.2023, 14:10 Uhr

Astrid und Helmut Schmitz am Alt-Breyeller-Weg 5 in Boisheim lieben ihre Terrasse, die einen Rundum-Blick auf den Garten ermöglicht. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer

Sich von anderen Gärten inspirieren lassen, sich austauschen über Pflanzen und Gartengestaltung, besondere Blumen entdecken oder sich einfach nur an liebevoll gestalteten Gärten erfreuen, am 8. und 11. Juni ist dies alles möglich. Zum nunmehr 14. Mal geht die Dülkener Gartenlust an den Start und das mit sieben Gärten.